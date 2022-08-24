ABD, Nijerya'dan kaçırılan 23 milyonu aşkın doları daha iade edecek

ABD'nin, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde Nijerya'dan yurt dışına kaçırılan 23 milyondan fazla doları daha ülkeye iade edeceği bildirildi.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami ve ABD'nin Abuja Büyükelçisi Mary Leonard, başkent Abuja'daki Adalet Bakanlığı binasında düzenlenen törende iade konusunda anlaşmaya imza attı.

Malami, törende yaptığı açıklamada, kaçırılan paraların ülkeye iade edilmesi konusunda Nijerya, ABD Adalet Bakanlığı ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) arasında bir dizi üçlü müzakerenin yapıldığını belirtti.

Nijerya ile ABD arasında imzalanan anlaşmayla General Abacha döneminde ABD'ye kaçırılan 23 milyondan fazla doların daha geri gönderileceğini dile getiren Malami, geri gönderilen paranın, ülkede devam eden otoyol ve köprü projeleri için kullanılacağını ifade etti.

ABD hükümeti, daha önce Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan 318 milyon doları Nijerya'ya iade etmişti.

Afrika'nın "en açgözlü" diktatörü

Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yılları arasında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.

Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı.

17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.

Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" olarak tanınıyor.

Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.