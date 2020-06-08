ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'dan Trump'a George Floyd tepkisi: Anayasadan uzaklaşıyor - Son Dakika
BBC

ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'dan Trump'a George Floyd tepkisi: Anayasadan uzaklaşıyor

George W Bush'un başkanlık dönemnde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Colin Powell, Başkan Donald Trump'ın ırkçılık karşıtı protestoları ele alma şeklini eleştirdi ve başkanın anayasadan uzaklaştığını söyledi.

George W Bush'un başkanlık dönemnde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Colin Powell, Başkan Donald Trump'ın ırkçılık karşıtı protestoları ele alma şeklini eleştirdi ve başkanın anayasadan uzaklaştığını söyledi.

Aynı zamanda emekli bir subay olan Cumhuriyetçi parti üyesi Powell, Trump'ın eylemleri bastırmak için orduyu kullanma tehditlerine de tepki gösterdi.

Powell, Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden'a oy vereceğini açıkladı.

Başkan Trump ise Powell'ın 'abartıldığını' söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten tek siyah Amerikalı olan Powell'ın yanı sıra

George Floyd'un 25 Mayıs'ta Minneapolis'te polis tarafından gözaltında alınırken öldürülmesi, ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların düzenlenmesine yol açmıştı.

Pazar günü 13 Minneapolis Belediye Meclisi üyesi yüzlerce protestocunun önünde yerel polis departmanını dağıtacakları ve onun yerine "gerçekten kamu düzenini sağlayacak yeni bir model yaratacaklarının" sözünü verdi.

Protestocular ve polis arasında çatışmaların yaşandığı günlerde devreye sokulan acil durum tedbirleri ise kaldırılıyor.

New York'ta bir hafta boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Trump ise Ulusal Muhafızların Washington DC'den çekilmelerini emrettiğini söyledi.



Colin Powell ne dedi?

Pazar günü CNN yayınına katılan Powell, "Bir anayasamız var. ve bu anayasayı uygulamalıyız. Başkan bundan uzaklaştı" dedi.

ABD Başkanı Trump'a hitaben emekli general, "Yalan söylüyor ve bundan kurtuluyor çünkü kimse onu sorumlu tutmuyor" yorumunu yaptı.

Powell ayrıca Başkan Trump'ın söylemlerinin Amerikan demokrasisi için tehlikeli olduğunu ifade ederek, bu yılki başkanlık seçimlerine atıfta bulunarak "Bu yıl kesinlikle hiçbir şekilde Trump'ı desteklemeyeceğini" açıklayıp şunları ekledi;

"Joe Biden'a sosyal ve siyasal anlamda daha yakınım. Onunla 35-40 yıl kadar çalıştım. ve şu an kendisi aday, ona oy vereceğim."

Ilımlı Cumhuriyetçi olarak görünen Powell, 2016 seçimlerinde de Trump'a oy vermemişti.

Bir röportajda, yakın zamanda Trump'ı eleştiren askeri liderlere arka çıktı. Barack Obama'nın başkanlık döneminde Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüş olan Martin Dempsey, ABC kanalına verdiği mülakatta, Trump'ın sözlerinin ABD halkıyla ordu arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Trump'ın ilk Savunma Bakanı James Mattis de geçen hafta Başkan'ı kasten halkı bölmeye çalışmakla suçlamıştı.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'dan Trump'a George Floyd tepkisi: Anayasadan uzaklaşıyor
Amerika Birleşik Devletleri, Colin Powell, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:32 

Son Dakika Dünya ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell'dan Trump'a George Floyd tepkisi: Anayasadan uzaklaşıyor - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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