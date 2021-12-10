Üye Girişi
ABD'nin ev sahipliğindeki "Demokrasi Zirvesi" Biden'ın konuşmasıyla bitti - Son Dakika

ABD'nin ev sahipliğindeki "Demokrasi Zirvesi" Biden'ın konuşmasıyla bitti

10.12.2021 22:28
ABD'nin ev sahipliğindeki "Demokrasi Zirvesi" Biden'ın konuşmasıyla bitti

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük "Demokrasi Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, demokrasinin tüm dünyada tehdit altında olduğunu ve bununla ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük "Demokrasi Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, demokrasinin tüm dünyada tehdit altında olduğunu ve bununla ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen ve dün başlayan "Demokrasi Zirvesi", Biden'ın yaptığı konuşma ile sona erdi. Biden, konuşmasında demokrasinin tüm dünyada tehdit altında olduğunu belirterek bununla ortak mücadele edilmesi gerektiğini ve iki gün süren zirvede birçok tarafı bir araya getirdiklerini söyledi.

Medya özgürlüğü, kadın ve kız çocuklarının statüsünün iyileştirilmesi ve insan haklarının güçlendirilmesinin şu anda demokrasilerin önceliği olması gerektiğine işaret eden Biden, "ABD, ülke içinde demokrasini güçlendirme ve tüm dünyada demokrasinin getirilerini kanıtlamak için küresel ortaklarıyla çalışma sözüne bağlıdır." mesajı verdi.

Biden, bu zirveden sonra tüm dünyada demokrasi konusunda kaydedilecek ilerlemenin değerlendirileceğini kaydederek "Gelecek, halkının potansiyelini silenlerin değil insan onurunu kucaklayanların, demir yumrukla halkını boğanların değil halkına nefes alma hürriyetini sağlayanların olacaktır." dedi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin ev sahipliğindeki 'Demokrasi Zirvesi' Biden'ın konuşmasıyla bitti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Pakdemirli'nin 22:18 Bakan Pakdemirli'nin "Geri zekalı" sözleri kavga çıkarttı
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:17 Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi
22:15 Altay, sahasında Hatayspor'a diş geçiremedi
22:09 Hurda aracından düşen tüp patladı, gazdan10 kişi zehirlendi
22:08 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok
22:07 Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık
21:35 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti
21:25 Tokat yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
21:13 Sacha Boey'un sakatlığı bitse bile sarı-kırmızılı formayı giyemeyebilir
20:49 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri
20:07 Beşiktaş, teknik direktörlük için Cherchesov'u kadrajına aldı
Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi Acil servisteki patlamada yeni detay! Olayın hemşireler arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığı iddia edildi         
22:18
Altay, sahasında Hatayspor'a diş geçiremedi Altay, sahasında Hatayspor'a diş geçiremedi         
22:16
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 22:34:32. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin ev sahipliğindeki "Demokrasi Zirvesi" Biden'ın konuşmasıyla bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement