Türk Hava Kuvvetleri, ABD savaş uçaklarına uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yaptı - Son Dakika

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına, "Joint Protected Entry" tatbikatı kapsamında, Türk Hava
Kuvvetleri tarafından uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Joint Protected Entry Exercise kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yakıt ikmali yapılan anlara ilişkin videoya da yer verildi.
Kaynak: AA
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