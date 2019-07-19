Son Dakika Haberleri: ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'
Son Dakika Güncel Haber

ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'

23 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu.

">
ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu. VOA Türkçe, Amerika ve Türkiye arasında bir süredir gerginliğe neden olan bu konunun sokakta nasıl yankı bulduğu sorusuna yanıt aradı
ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei'den Android açıklaması Ruhani'den AB ülkelerine, ABD ile ekonomik savaşta 'ateşkesi sağlamaları' çağrısı Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük Ciciş Esra Ersoy, bikinili videosuyla Ebru Polat'a gönderme yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 09:25:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]