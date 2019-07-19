ABD'nin F-35 Kararına Sokak Yorumu: 'Ne İşimiz Var Uçakla Savaşla'
23 dakika önce
ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu.
ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye
'nin F-35 projesinden çıkarıldığı açıklaması Türkiye'de geniş yankı buldu. VOA Türkçe, Amerika ve Türkiye arasında bir süredir gerginliğe neden olan bu konunun sokakta nasıl yankı bulduğu sorusuna yanıt aradı
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:01
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