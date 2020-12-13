ABD'nin farklı şehirlerinde Trump yanlıları eylem düzenledi - Son Dakika
BBC

ABD'nin farklı şehirlerinde Trump yanlıları eylem düzenledi

13.12.2020 20:32
ABD'nin farklı şehirlerinde Trump yanlıları eylem düzenledi, System.String[]

3 Kasım'daki Başkanlık seçimini kazandığını iddia eden Başkan Donald Trump'ın destekçileri, "Hırsızlığa Son" eylemleri düzenledi.

3 Kasım'daki Başkanlık seçimini kazandığını iddia eden Başkan Donald Trump'ın destekçileri, "Hırsızlığa Son" eylemleri düzenledi. Eylemciler, hiçbir kanıt olmamasına ve dava açılan tüm eyaletlerde aksi yönde karar çıkmasına rağmen Trump'ın "oylarının çalındığı" iddiasını destekliyor.

Cumartesi günü ABD'nin bazı şehirlerinde sokaklara dökülen eylemciler, ABD Bşakanı ve 3 Kasım'daki seçimde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a verilen oyların çalındığını ve seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor.

Trump'ın da dile getirdiği iddiaları destekleyen hiçbir kanıt sunulmadı. Hile yapıldığı iddia edilen ve Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında çok az oy farkı olan eyaletlerde Trump'ın ekibinin açtığı davalar da sonuç vermedi.

Biden, 20 Ocak'ta görevi Trump'tan devralacak.





Trump'ın iddialarına inanan destekçilerinin eylemleri sırasında küçük çaplı çatışmalar yaşandı.

Başkent Washington DC'De 20'den fazla eylemci gözaltına alındı. Polis, dört kişinin çıkan kavgalar sırasında bıçaklandığını açıkladı.

Biden, 232'ye karşı 306 delegeyle seçimi kazandı. Delegelerin pazartesi günü Biden'ı resmen seçilmiş başkan olarak duyurması bekleniyor.

Eylemcilere karşı Biden tarafları ve Trump karşıtı Siyah Hayatlar Değerlidir eylemcileri de Washington DC'de sokaklara çıktı. Polis, iki grup arasında barikat kurarak herhangi bir çatışmayı engellemeye çalıştı.

Trump taraftarlarına "Proud Boys" (Gururlu Çocuklar) isimli aşırı sağcı grup da katıldı. Grubun üyeleri, eylemlere giderken kurşun geçirmek yelek giydi.

Trump, eylül ayındaki başkanlık münazarasında Proud Boys için "Kenarda ve hazırolda beklemeliler" demiş, ardından gelen tepkiler karşısında "Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir grup" ifadelerini kullanarak grubu eleştirmişti.

Cumartesi geç saatlerde ve gece yarısı, Proud Boys ile Trump karşıtları arasında polisin engel olma çabalarına rağmen zaman zaman sözlü ve fiziksel tartışmalar yaşandı.

Ancak bıçaklama olaylarının fail ve mağdurları henüz açıklanmadı.

Gecenin sonunda CNN televizyonuna göre ikisi polis sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.

Trump'ın destekçilerinin, bir kilisede asılı "Siyah Hayatlar Değerlidir" yazılı bir pankartı indirip ateşe verdiği bir video yayıldı. Kilisenin rahibi Ianther Mills, "Bu bana Haç yakmaları hatırlattı" açıklaması yaptı.





Washington eyaletinin başkenti Olympia ile Atlanta ve St Paul şehirlerinde de eylemler vardı. Olympia'da da iki karşıt grubun çatışmasında bir kişi yaralandı, üç eylemci gözaltına alındı.

Trump destekçilerinin eylemlerde maske takmadığı da görüldü.

Trump, eylemcilere destek için Twitter hesabından paylaşım yaptı:

"Washington DC'de binlerce kişi hırsızlığa son verilmesi için bir araya geliyor. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum ama onları gidip göreceğim."

Trump daha sonra New York'a giderken eylemcilerin toplandığı bölgenin üzerinden helikopteriyle geçti. Helikopteri gören eylemciler alkışlar ve ıslıklarla Trump'a destek verdi.

ABD'nin farklı şehirlerinde Trump yanlıları eylem düzenledi
ABD'nin farklı şehirlerinde Trump yanlıları eylem düzenledi
ABD'nin farklı şehirlerinde Trump yanlıları eylem düzenledi

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Son Dakika Dünya ABD'nin farklı şehirlerinde Trump yanlıları eylem düzenledi - Son Dakika Dünya

BBC

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