ABD'nin finans regülatörlerinden bankalara Kovid-19 çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin finans regülatörlerinden bankalara Kovid-19 çağrısı - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin finans regülatörlerinden bankalara Kovid-19 çağrısı

20 dakika önce

ABD'nin finansal regülatörleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için bankalara çağrıda bulundu.

ABD'nin finans regülatörlerinden bankalara Kovid-19 çağrısı, System.String[]

ABD'nin finansal regülatörleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için bankalara çağrıda bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, Tüketici Finansal Koruma Bürosu, Mevduat Sigorta Fonu, Ulusal Kredi Birliği Yönetimi, ABD Bankacılık Denetim Otoritesi ve Banka Denetçileri Konferansı, Kovid-19 salgınına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, ABD finans regülatörleri, Kovid-19 salgınından etkilenen müşteri ve üyelerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için finans kuruluşlarına çağrı yaptı.

Kovid-19 salgınının müşteriler, üyeler ve birçok finansal kuruluşun operasyonları üzerindeki olası etkisine değinilen açıklamada, bundan etkilenen kurumlara uygun düzenleyici yardım sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, finansal kuruluşların borçlular ve etkilenen müşterilerle yapıcı bir şekilde çalışması gerektiği, güvenli ve sağlam kredi uygulamalarıyla uyumlu ihtiyatlı çabaların denetim eleştirisine tabi tutulmayacağı aktarıldı.

Birçok finansal kuruluşun mevcut personel ve diğer zorluklarla karşılaşabileceğine işaret edilen açıklamada, "Operasyonel zorlukların olduğu durumlarda, regülatörler, etkilenen topluluklardaki hizmetlerin daha uygun bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamaya yönelik talepleri uygun bir şekilde hızlandıracaktır. Ayrıca, regülatörler, aksama ve yükü en aza indirmek için teftişlerlerin planlanmasında etkilenen finansal kuruluşlarla birlikte çalışacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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