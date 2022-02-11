ABD'nin Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde yapılacak - Son Dakika

ABD'nin Afrika Komutanlığının (AFRICOM) her yıl düzenlediği Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde gerçekleşecek.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, 400 askerin katılacağı tatbikatın 15- 28 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

AFRICOM'un 2005'ten bu yana her yıl düzenlediği tatbikat geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Tatbikata ev sahibi ülke Fildişi Sahili'nin yanı sıra Kamerun, Gana, Nijer, Kanada, Fransa, Hollanda, Norveç, İngiltere ve ABD katılıyor.

ABD'nin Afrika'da gerçekleştirdiği en önemli yıllık askeri tatbikat olan Flintlock ile bölge ülkelerinin terör örgütleriyle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Batı Afrika'da halihazırda yönetimdeki 3 cunta liderinin de geçmişte Flintlock'a katılması dikkati çekmişti.

Mali'deki cunta lideri Assimi Goita, Gine'deki cunta lideri Mamady Doumbouya ve Burkina Faso'daki cunta lideri Paul-Henri Damiba'nın 2019'da Burkina Faso'da düzenlenen Flintlock Tatbikatı'nda tanıştığı ve yakın arkadaş olduğu öne sürülmüştü.