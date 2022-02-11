Üye Girişi
ABD'nin Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde yapılacak - Son Dakika

ABD'nin Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde yapılacak

11.02.2022 21:05
ABD'nin Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde yapılacak

ABD'nin Afrika Komutanlığının (AFRICOM) her yıl düzenlediği Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde gerçekleşecek.

ABD'nin Afrika Komutanlığının (AFRICOM) her yıl düzenlediği Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde gerçekleşecek.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, 400 askerin katılacağı tatbikatın 15- 28 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde gerçekleştirileceği duyuruldu.

AFRICOM'un 2005'ten bu yana her yıl düzenlediği tatbikat geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Tatbikata ev sahibi ülke Fildişi Sahili'nin yanı sıra Kamerun, Gana, Nijer, Kanada, Fransa, Hollanda, Norveç, İngiltere ve ABD katılıyor.

ABD'nin Afrika'da gerçekleştirdiği en önemli yıllık askeri tatbikat olan Flintlock ile bölge ülkelerinin terör örgütleriyle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Batı Afrika'da halihazırda yönetimdeki 3 cunta liderinin de geçmişte Flintlock'a katılması dikkati çekmişti.

Mali'deki cunta lideri Assimi Goita, Gine'deki cunta lideri Mamady Doumbouya ve Burkina Faso'daki cunta lideri Paul-Henri Damiba'nın 2019'da Burkina Faso'da düzenlenen Flintlock Tatbikatı'nda tanıştığı ve yakın arkadaş olduğu öne sürülmüştü.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fildişi Sahili, Tatbikat, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde yapılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:09 Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?
21:07 Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
21:06 Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 21:13:07. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Flintlock Tatbikatı bu yıl Fildişi Sahili'nde yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement