ABD'nin Florida eyaletinde alışveriş merkezinde patlama: 20 yaralı
1 saat önce
NEW ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:23 Kaynak: AA
NEW ABD'nin Florida
eyaletinde bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Florida'nın güneyindeki Plantation kentinde bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama yaşandı.
Bir pizza restoranında meydana gelen patlama sonucu ikisi ağır en az 20 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle diğer iş yerleri de hasar gördü. Alışveriş merkezinin olduğu cadde trafiğe kapatıldı.
Plantation İtfaiye
Departmanı, olayın gaz sızıntısından kaynaklanan bir patlama olduğunu bildirdi.
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