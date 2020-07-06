ABD'nin Florida eyaletinde "beyin yiyen amip" vakasına rastlandı - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinde "beyin yiyen amip" vakasına rastlandı

ABD'nin Florida eyaletinde nadir görülen bir "beyin yiyen amip" vakası tespit edildiği bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinde nadir görülen bir "beyin yiyen amip" vakası tespit edildiği bildirildi.

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BBC'nin haberine göre, Florida Sağlık Dairesinden (DOH) yapılan açıklamada, Hillsborough bölgesinde yaşayan kişiye, beyin yiyen amip olarak da bilinen "Naegleria fowleri" bulaştığı belirtildi.

Açıklamada, amipin nereden bulaştığına ve hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Naegleria fowleri'ye yakalanan kişilerde boyun tutulması ve baş ağrısının yanı sıra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyor. Hastaların çoğu genellikle bir hafta içinde hayatını kaybediyor.

Hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeniyle "bu belirtilerin görüldüğü kişilerin derhal sağlık kuruluşlarına başvurmaları" çağrısı yapılan açıklamada, "Bu hastalık çok nadir görülüyor ve etkili önleme stratejileriyle güvenli ve dinlendirici yaz yüzme sezonu geçirilebilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, enfeksiyonun potansiyel olarak ölümcül sonuçları göz önüne alınarak Hillsborough bölgesi sakinleri için yayınlanan uyarıda, musluktan gelen ve sıcak yaz aylarında enfeksiyon riskinin daha fazla olduğu göl, gölet, nehir, kanal gibi diğer kaynaklardaki suyla burun temasından kaçınılması çağrısı yapıldı.

Amip burun yoluyla bulaşıyor

Beyinde enfeksiyona yol açan ve genellikle ölümcül olabilen, mikro ölçekli ve tek hücreli Naegleria fowleri burun yoluyla insan vücuduna giriyor. Çoğunlukla göl, nehir, kanal gibi tatlı sularda bulunan amip, insandan insana geçmiyor.

Naegleria fowleri enfeksiyonlar, sıklıkla ABD'nin güney eyaletlerinde görülürken, Florida'da 1962'den bu yana yalnızca 37 vaka görüldü.

ABD'de 2009-2018 yılarında 34 vaka

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede Naegleria fowleri enfeksiyonlarına nadiren rastlanıyor.

Ülkede, 2009-2018 yıllarında yalnızca 34 vakaya rastlandı. Bunlardan 30'u eğlence amaçlı girilen sulardan, 3'ü buruna çekilen kirli musluk suyundan ve biri de bahçeye kurulan bir su kaydırağında kullanılan kirli çeşme suyundan kaynaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hillsborough, Florida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Florida eyaletinde 'beyin yiyen amip' vakasına rastlandı - Son Dakika
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