Son Dakika Haberleri: ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı
Son Dakika Dünya ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı - Son Dakika Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı

6 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği bildirildi

ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği bildirildi.


Yerel yetkililer, Pensacola kentinde donanmaya ait üste yaşanan saldırının ardından üssün kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiğini kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:58 
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