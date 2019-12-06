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ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı saldırı
6 saat önce
ABD'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği bildirildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir askeri üste silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği bildirildi.
Yerel yetkililer, Pensacola kentinde donanmaya ait üste yaşanan saldırının ardından üssün kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:58
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