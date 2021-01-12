ABD'nin Florida eyaletinde deniz ineğinin üzerine "Trump" yazıldı - Son Dakika

NEW ABD'nin Florida eyaletinde bir deniz ineğinin (manati) üzerine "Trump" yazıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Homosassa Nehri'nde bir deniz ineğinin üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadının yazıldığı görüldü.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi, deniz ineğinin ciddi zarar görmediği, "Trump" kelimesinin deniz canlısının sırtındaki yosunlarla yazıldığını açıkladı.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi ise deniz canlısına zarar veren kişi hakkında bilgi için 5 bin dolar ödül koyduğunu bildirdi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu da deniz ineğine zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlattı.