ABD'nin Florida eyaletinde et yiyen bakteri vakalarında artış görüldü - Son Dakika
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ABD'nin Florida eyaletinde et yiyen bakteri vakalarında artış görüldü

19.10.2022 16:44
ABD'nin Florida eyaletinde et yiyen bakteri vakalarında artış görüldü

ABD'nin Florida eyaletinde Ian kasırgasının ardından et yiyen bakteri vakaları artışa geçti.

ABD'nin Florida eyaletinde Ian kasırgasının ardından et yiyen bakteri vakaları artışa geçti.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, eyaletin Lee County bölgesinde et yiyen bakteri nedeniyle 29 vaka kaydedildiğini ve dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Ian kasırgasının beraberinde getirdiği şiddetli yağışın neden olduğu sellerin bu bakterinin yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, ciltte açık yaralar ya da kesikleri olan kişilerin, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla bu bakteriye maruz kalabileceği uyarısı yapıldı.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntılarının bakteri seviyelerini artırabileceği aktarıldı.

Eyalet verilerine göre, bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildi.

Yetkililer, bu vakaların yarısının Ian Kasırgası sonrasında görüldüğünü tahmin ediyor.

Bilimsel adı "Nekrotizan Fasiit???????" olan et yiyen bakteri, kesik ve çatlaklardan vücuda girerek kasların erimesine yol açıyor. Bakterinin kemiğe ulaşması halindeyse ölüm riski bulunuyor.

Kaynak: AA
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