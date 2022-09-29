ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı

29.09.2022 10:20
ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı.

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu, yaklaşık 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı.

Ulusal Kasırga Merkezi, kıyı bölgelerini sular altında bırakan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol açarak "hayatı tehdit eden" kasırga konusunda uyarıda bulundu.

Saatteki hızı 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kasırganın başlangıcından itibaren yaklaşık 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.

Kasırganın kuzeydoğuya ilerlerken daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı.

Kasırga uyarısı yapılan Orlando'da yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Carolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Ian Kasırgası'nın esir aldığı Florida'da son gelişmeleri aktaran muhabir az kalsın uçuyordu! O anlar sosyal medyada gündem oldu Ian Kasırgası'nın esir aldığı Florida'da son gelişmeleri aktaran muhabir az kalsın uçuyordu! O anlar sosyal medyada gündem oldu FORT MYERS - Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu FORT MYERS - Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:00 Ünlü manken Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı
15:55 Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
15:56 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak
15:48 Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim
15:35 Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!
15:10 Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 17:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de etkili olan Ian kasırgası sel ve yıkıma yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement