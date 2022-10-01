Florida Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, Lee ve Charlotte ilçelerinde kasırga nedeniyle mahsur kalan 500'ün üzerinde kişinin kurtarılarak polis ve askerlerin de yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'de Ian Kasırgası, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdürdü - Son Dakika

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