ABD'de Ian Kasırgası, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdürdü - Son Dakika
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ABD'de Ian Kasırgası, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdürdü

01.10.2022 22:13

ABD'nin Florida eyaletinde etkisi devam eden ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nda 500'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletinde etkisi devam eden ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nda 500'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren kasırga, Charlotte'de şiddetli rüzgar ve yağmur getirdi.

Florida Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, Lee ve Charlotte ilçelerinde kasırga nedeniyle mahsur kalan 500'ün üzerinde kişinin kurtarılarak polis ve askerlerin de yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor NORTH PORT - ABD'nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor Florida'da Ian kasırgasında ölenlerin sayısı 64'e çıktı Florida'da Ian kasırgasında ölenlerin sayısı 64'e çıktı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Ian Kasırgası, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Ian Kasırgası, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdürdü - Son Dakika
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