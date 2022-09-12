Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi - Son Dakika
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Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi

12.09.2022 18:44
Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi

ABD'nin Florida eyaletindeki bir okulda öğrenci grubu arasındaki şakalaşma nedeniyle silahlı saldırı korkusu yaşandı ve okul gün boyu kapalı kaldı.

Bölge polisinin verdiği bilgiye göre, ABD'nin Florida eyaleti Daytona Beach'teki Mainland Lisesi kantininde toplanan bir grup öğrenci şaka amacıyla panik oluşturmak istedi. Okulun video kayıtlarında bir öğrencinin silah olduğu korkusuyla kantini hızlıca terk etmesi üzerine diğer öğrencilerin de panikle salonu boşalttığı görüldü.

TOPLUMDA İNFİALE YOL AÇTI

Daha sonra toplumda korkuya neden olan ve sosyal medyada büyüyen olay üzerine polis, internet sitesinden, "Birkaç öğrencinin acımasız bir şakası gibi görünen bütün bu olay, internet trolleri ve yanlış bilgilendirilmiş insanlar yüzünden kontrolden çıktı" ifadesini paylaştı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında ve olaya karışan öğrencilerle yapılan görüşme sonucu silahın bulunmadığını bildirdi.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILACAKLAR

Okulda ihtiyaten güvenlik önlemleri artırılırken olaya neden olan öğrenciler hakkında cezai işlem başlatılacağı ve büyük olasılıkla okuldan uzaklaştırılacakları kaydedildi.

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Kaynak: AA

Florida, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi - Son Dakika

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