Timsahın kafesine giren adamın zor anları - Son Dakika
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Timsahın kafesine giren adamın zor anları

23.08.2022 14:58
Timsahın kafesine giren adamın zor anları

ABD'nin Florida eyaletindeki Gatorland tema parkında bulunan timsah, kapalı tutulduğu alana giren adamı kovaladı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Gatorland tema parkında bulunan timsah, kapalı tutulduğu alana giren adamı kovaladı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde bulunan Gatorland tema parkında bir adam timsahın kapalı tutulduğu alana girdi. Chainsaw isimli Küba timsahı, kafesine girdiği adamı kovalamaya başladı. Timsahtan koşarak kaçmaya çalışan adamın o anları çevredekiler tarafından kaydedildi. Gatorland tema parkı tarafından paylaşılan ve bir milyondan fazla izlenen görüntünün altında yüzlerce yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Floridalı olarak, bu gördüğüm en dehşet verici şey olabilir" yorumunda bulundu. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan Küba timsahlarının yetişkin erkekleri 215 kilograma kadar ulaşabiliyor. - ORLANDO

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Küba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Timsahın kafesine giren adamın zor anları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Timsahın kafesine giren adamın zor anları - Son Dakika
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