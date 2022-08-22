ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach kentinde bulunan Halifax Harbor Marina'da park halindeki bir teknede patlama yaşandı. Yerel saatle 01.15 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından teknede yangın çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda tekne ve çevresinde insanların bulunduğu görüldü. Kazada sağ omzundan, kolundan ve bacağından yaralanan 50'li yaşlardaki bir kadın uçakla Orlando Bölgesel Tıp Merkezi sevk edilirken, diğer 3 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Daytona Beach İtfaiye Departmanı Sözcüsü Sasha Staton, yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğünü duyurdu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Marina, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de teknede patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.