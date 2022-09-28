ABD'de Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklar - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklar

28.09.2022 07:56

ABD'nin Florida eyaletini çarşamba gecesinden itibaren etkisi altına alacağı öngörülen Ian Kasırgası'na karşı Tampa kentinden tahliyeler başladı.

ABD'nin Florida eyaletini çarşamba gecesinden itibaren etkisi altına alacağı öngörülen Ian Kasırgası'na karşı Tampa kentinden tahliyeler başladı. Tahliye dolayısıyla Tampa Körfezi bölgesindeki I-4 otoyolunda yoğunluk oluştu. Tampa sakinleri, kenti terk etmeden önce ev ve iş yerlerini şiddetli kasırganın yıkımından korumak için bazı önlemler aldı. Kimi, kumla doldurdukları torbaları iş yerleri ve evlerinin önüne yığarken kimi de, ağır malzeme yüklü paletleri iş makineleri yardımıyla dükkanlarının önüne koyarak kasırganın yıkıcı etkisine karşı tedbir aldı.

YORUMLAR
500
ABD, Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor ABD, Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi Biden 2023 mali yılında mülteci kabul sınırını değiştirmedi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:01 Vatandaşın merakla beklediği haber Bakan Yanık'tan geldi: Aile destek paketi tutarı 1.250 TL oldu
08:51 Ege'de gerilimi yükseltecek adım! Yunanistan, tüm donanmasıyla savaş tatbikatı yapıyor
08:44 Elazığ'daki konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz
08:17 Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı! 1'i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı
07:48 Akşener'den, "HDP ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusuna net yanıt: Biz kalkarız onlar oturur
07:34 Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi
07:30 Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı
02:08 Sahte intihar ihbarına giden polis sırtından bıçaklandı!
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
22:55 Anne, çocuğunun tahlil sonucunu değerlendirmesini istediği doktordan hiç beklemediği bir cevap aldı: Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 09:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement