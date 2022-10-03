ABD'yi Ian Kasırgası vurdu! Can kaybı 87'ye yükseldi - Son Dakika
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ABD'yi Ian Kasırgası vurdu! Can kaybı 87'ye yükseldi

03.10.2022 05:40
ABD'yi Ian Kasırgası vurdu! Can kaybı 87'ye yükseldi

ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 83'ü Florida'da ve 4'ü Kuzey Carolina'da olmak üzere 87'ye yükseldi.

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de kategori 4 şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.
Florida'da ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi. Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

800 BİN EV VE İŞ YERİNDE ELEKTRİK YOK

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu. Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor. ABD'nin güney kıyılarında 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı.

TOPLAM HASAR 100 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Florida halkının pazar gününden itibaren enkaz ve çamuru temizlemek için evlerine dönmeye başladığı kaydedildi. Kasırganın sadece Florida eyaletinde neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bazı şirketlerin sigortalı hasarın 60 milyar dolara çıkabileceğini, toplam hasarın ise 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiği ifade ediliyor.

BAŞKAN BIDEN BÖLGEYE GİDİYOR

Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile pazartesi günü sel felaketine maruz kalan Porto Rico'yu, çarşamba günü ise Florida'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kuzey Carolina, Joe Biden, Florida, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'yi Ian Kasırgası vurdu! Can kaybı 87'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'yi Ian Kasırgası vurdu! Can kaybı 87'ye yükseldi - Son Dakika
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