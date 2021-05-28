KEY ABD'nin Florida Keys açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.
ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Key West Adası açıklarında, Küba'dan gelen 20 kişilik büyük bir teknenin alabora olduğunu bildirdi.
Arama kurtarma ekiplerinin 2 kişinin cesedini çıkardığını belirten yetkililer, 10 kişinin arandığını kaydetti.
Kurtarılan 8 kişinin ise sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ABD'nin Florida Keys açıklarında tekne alabora oldu: 2 ölü, 10 kayıp - Son Dakika