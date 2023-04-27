ABD'de beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç ederken, otomobil ve evler büyük hasar aldı - Son Dakika
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ABD'de beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç ederken, otomobil ve evler büyük hasar aldı

27.04.2023 16:52

ABD'nin Teksas ve Florida eyaletlerinde yaşanan beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yağışın ardından birçok otomobil ve ev hasar gördü.

Florida'ya bağlı Palm Bay ve Texas'a bağlı Bellmead, Waco, Rusk County, Valley Mills, Eastland County'i vuran beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dün başlayıp sabah saatlerine kadar süren yağışlar nedeniyle 100'den fazla araç ve çok sayıda bina hasar gördü.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin güneydoğusunda son birkaç ayda şiddetli fırtınalar meydana gelmiş, Mart ayında etkili olan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı
ABD'de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı
Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Teksas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç ederken, otomobil ve evler büyük hasar aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç ederken, otomobil ve evler büyük hasar aldı - Son Dakika
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