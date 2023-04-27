ABD'de beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı felç ederken, otomobil ve evler büyük hasar aldı

Munzur Çayı'nda boğulan 3 genç aranırken, sudan hiç beklenmedik bir şey çıktı

Hırsız diye jandarmaya teslim ettiği şahıs PKK'lı çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

Florida'ya bağlı Palm Bay ve Texas'a bağlı Bellmead, Waco, Rusk County, Valley Mills, Eastland County'i vuran beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dün başlayıp sabah saatlerine kadar süren yağışlar nedeniyle 100'den fazla araç ve çok sayıda bina hasar gördü.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin güneydoğusunda son birkaç ayda şiddetli fırtınalar meydana gelmiş, Mart ayında etkili olan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.