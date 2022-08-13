Bunun üzerine bağımsız bir heyetin yürüttüğü soruşturma sonucunda, üst rütbelilerin cinsel saldırı, taciz, uyuşturucu kullanımı ve diğer sorunlarla yeterince ilgilenmediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fort Hood üssünde öldürülen askerin ailesinden 35 milyon dolarlık tazminat davası - Son Dakika

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