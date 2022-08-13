Fort Hood üssünde öldürülen askerin ailesinden 35 milyon dolarlık tazminat davası - Son Dakika
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Fort Hood üssünde öldürülen askerin ailesinden 35 milyon dolarlık tazminat davası

13.08.2022 12:32
Fort Hood üssünde öldürülen askerin ailesinden 35 milyon dolarlık tazminat davası

ABD'nin Fort Hood üssünde kalıntıları, 2020'de öldürüldükten yaklaşık iki ay sonra bulunan Vanessa Guillen'ın ailesi, 35 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

ABD'nin Fort Hood üssünde kalıntıları, 2020'de öldürüldükten yaklaşık iki ay sonra bulunan Vanessa Guillen'ın ailesi, 35 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Fort Hood üssünde 2020'de cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülen 20 yaşındaki Guillen'ın ailesinin avukatı Natalie Khawam, ABD yönetimini dava etti.

Davada cinsel taciz, saldırı, tecavüz, fiili livata ve hileli ölüme dayalı olarak ailenin uğradığı zararların tazmini istendi.

Aile, 35 milyon dolar tutarında tazminat talep etti.

Fort Hood üssünde Vanessa Guillen dahil, 20'den fazla asker hayatını kaybetmiş, askerler arasında cinayete kurban gidenler ve intihar edenler olmuştu.

Bunun üzerine bağımsız bir heyetin yürüttüğü soruşturma sonucunda, üst rütbelilerin cinsel saldırı, taciz, uyuşturucu kullanımı ve diğer sorunlarla yeterince ilgilenmediği ortaya çıkmıştı.

Bulgularını Aralık 2020'de açıklayan bağımsız heyet, Ordu Kriminal Soruşturma Komutanlığının iyi organize olmayıp çok az deneyimli müfettişe sahip olduğu sonucuna varmıştı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fort Hood üssünde öldürülen askerin ailesinden 35 milyon dolarlık tazminat davası - Son Dakika
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