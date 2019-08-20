ABD'nin füze denemesine Rusya ve Çin'den tepki: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz
1 saat önce
Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.
Rusya
ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri
'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya Dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı
sözcüsü Geng Shuang ise "ABD'ye tarihi geçmiş soğuk savaş düşünce tarzını bırakmayı desteklemeyi tavsiye ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29
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