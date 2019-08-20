Son Dakika Haberleri: ABD'nin füze denemesine Rusya ve Çin'den tepki: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz
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ABD'nin füze denemesine Rusya ve Çin'den tepki: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz

1 saat önce

Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.

ABD'nin füze denemesine Rusya ve Çin'den tepki: Silahlanma yarışına girmeyeceğiz, System.String[]
Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) kruz füzesi denemesi sebebiyle askeri tansiyonu yükseltmekle suçladı. Rusya Dışişleri, ABD'nin karadan atılan kruz füzesi denemesi sonrası bir silahlanma yarışına girmeyeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise "ABD'ye tarihi geçmiş soğuk savaş düşünce tarzını bırakmayı desteklemeyi tavsiye ediyoruz." dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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