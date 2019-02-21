Son Dakika Haberleri: ABD'nin Füzesavar Gemisi Karadeniz'e Girdi

ABD'nin Füzesavar Gemisi Karadeniz'e Girdi

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu 6. Filosu, Ukrayna'ya giden ağır silahlarla donatılmış füzesavar gemisinin Karadeniz sularına girdiğini duyurdu.

ABD'nin Füzesavar Gemisi Karadeniz'e Girdi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu 6. Filosu, Ukrayna'ya giden ağır silahlarla donatılmış füzesavar gemisinin Karadeniz sularına girdiğini duyurdu.

ABD Ordusu 6. Filo Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın sahil kentlerinde NATO programı düzeyinde gerçekleşecek olan Sea Breeze 2019 Tatbikat Programı kapsamındaki USS Donald Cook (DDG-75) füzesavar gemisinin, İstanbul Boğazı'nı geçerek 21 Şubat'ta Gürcistan'ın Batum Limanı'na demir attığı bildirildi.

Öte yandan, konuyla ilgili bir açıklama da ABD Ordusu Avrupa Generali James Foggo'dan geldi. Foggo yaptığı açıklamada, "Donald Cook gemisi 25 Şubat'ta Ukrayna'nın Odessa şehrinde olacak" dedi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:12 Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Ukrayna, Karadeniz, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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