ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tur Senato seçimlerinde oy sayım işlemi devam ediyor - Son Dakika

ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tur Senato seçimlerinde oy sayım işlemi devam ediyor

06.01.2021 08:39
ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tur Senato seçimlerinde oy sayım işlemi devam ediyor, System.String[]

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan 2. tur Senato seçimlerinin ilk gününde kazanan isimler netleşmezken, oy sayım işleminin ikinci gün tamamlanacağı bildirildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan 2. tur Senato seçimlerinin ilk gününde kazanan isimler netleşmezken, oy sayım işleminin ikinci gün tamamlanacağı bildirildi.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 97'sinin sayıldığı yarışta Cumhuriyetçi David Perdue ile Demokrat rakibi Jon Ossoff yüzde 50 oy oranına ulaşırken, Perdue sadece 1200 civarında oyla önde gözüküyor.

Diğer sandalye için yarışan Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler için kullanılan oyların yüzde 97'si sayılırken, Warnock'un yüzde 50,4 ile yarışı önde götürüyor. Loeffler ise yüzde 49,6 oyla rakibini takip ediyor.

Amerikan medyasında yer alan seçim tahminlerine göre Warnock'un kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Ossoff'un da Perdue'yi geçmesinin oldukça muhtemel olduğu belirtiliyor.

Georgia eyalet kurallarına göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,5'ten daha az olursa taraflardan birinin başvuru yapması durumunda oylar yeniden sayılıyor.

İlk turda kimse yüzde 50'yi geçememişti

Senatoda 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini almış, rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler yarışmış, Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu, Loeffler ise yüzde 25,9'unu almıştı.

Mevcut tabloda Senatoda Cumhuriyetçilerin 50, Demokratların ise 48 sandalyeye sahip olması sebebiyle Georgia yarışı oldukça önem taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Associated Press, Senato, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tur Senato seçimlerinde oy sayım işlemi devam ediyor - Son Dakika


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