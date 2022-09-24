ABD'de Trump yanlılarının izinsiz girdiği seçim ofisindeki oy makineleri değiştiriliyor - Son Dakika
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ABD'de Trump yanlılarının izinsiz girdiği seçim ofisindeki oy makineleri değiştiriliyor

24.09.2022 01:22
ABD'de Trump yanlılarının izinsiz girdiği seçim ofisindeki oy makineleri değiştiriliyor

ABD'nin Georgia eyaletinde, 2020 Başkanlık seçimlerinden sonra eski Başkan Donald Trump için çalışan iki kişinin inceleme için izinsiz girdiği bölge seçim ofisindeki oy makinelerinin değiştirileceği belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde, 2020 Başkanlık seçimlerinden sonra eski Başkan Donald Trump için çalışan iki kişinin inceleme için izinsiz girdiği bölge seçim ofisindeki oy makinelerinin değiştirileceği belirtildi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, geçen yıl Trump'ın avukatı Sidney Powell'in "seçimlerde sahtekarlık" incelemesi için gönderdiği iki veri uzmanının oylama sisteminin her bileşenini kopyaladığı Coffee Bölge ofisindeki seçim ekipmanlarını değiştirmeyi planladığını duyurdu.

Raffensperger, yazılı açıklamasında, seçim inkarcıları ve komplo teorisyenleri tarafından körüklenen korkuların yatıştırılması gerektiğini ifade ederek, söz konusu oy makinelerine yetkisiz erişimle ilgili olarak yasayı çiğneyen herkesin cezalandırılması gerektiğini de kaydetti.

Bazı seçim güvenliği uzmanları, olayın ortaya çıkmasından sonra Georgia'da eyalet çapında kullanılan Coffee Bölge seçim ofisi yazılımının kopyalanmasının, tüm eyaleti bilgisayar korsanlarına maruz bırakma riski taşıdığına dair endişelerini dile getirmişti.

6 Eylül'de haberlere yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Cumhuriyetçi bölge seçim yetkilisi Cathy Latham'ın, Trump'ın avukatı Sidney Powell için çalışan Scott Hall ve Paul Maggio adlı iki kişiyi 7 Ocak 2021'de Coffee bölge seçim ofisine soktuğu görülmüştü.

SullivanStricker adlı veri bilimi şirketi çalışanı Hall ile Maggio'nun, Powell'in talebi üzerine seçim ofisine gittiği ortaya çıkmıştı.

Videonun çekildiği aynı gün Coffee Bölge seçim ofisinde oy makineleri ihlali yaşandığının tespit edildiği ve bunun üzerine Fulton Bölge Savcılığınca, Hall ve Maggio'yu seçim ofisine alan görevli Latham dahil izinsiz erişim hakkında soruşturma açıldığı ifade edilmişti.

Georgia, 2020 Başkanlık seçimleri sırasında en çekişmeli eyaletlerden biri olarak öne çıkmış, Trump ile ekibinin seçimlerin sonucunu etkilemek için eyaletteki görevlilerle yaptığı görüşmeler ülkede sert tartışmalara neden olmuştu.

Fulton Bölge Savcılığının, söz konusu görüşmeler dahil 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale üzerine başlattığı soruşturma ise hala devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Trump yanlılarının izinsiz girdiği seçim ofisindeki oy makineleri değiştiriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Trump yanlılarının izinsiz girdiği seçim ofisindeki oy makineleri değiştiriliyor - Son Dakika
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