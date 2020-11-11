Son dakika haber: ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak - Son Dakika

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuçların henüz kesin kazanmadığı 16 delegeli Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden 290 delegeye ulaşarak seçimleri kazanırken, toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Arizona ve Georgia eyaletlerinde sonuçlar henüz net değil. 16 delegeye sahip Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ve Donald Trump'ın kampanyasından yapılan itirazlar neticesinde oyların elle tekrar sayılması kararı alındı. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger yaptığı açıklamada, "Bu ağır bir iş. Ama bölgelerle iş birliği içinde çalışacağız" dedi. Oyların elle yeniden sayılma kararının Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyesi olan Doug Collins'den gelen mektup üzerine alındığını belirten Raffensperger, "Her kullanılmış yasal oy sayılacak" diye konuştu. Raffensperger şu ana kadar geniş çaplı ve seçim sonuçlarını etkileyecek bir oy sahtekarlığına rastlanmadığını da vurguladı.

Çarşamba günü itibari ile Georgia'da bulunan 159 bölgenin 97'si oyları teslim etmişti. Teslim edilen eyaletlerdeki sonuçlara göre Demokratların Başkan Adayı Joe Biden, mevcut Başkan Donald Trump'ın önünde bulunuyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)