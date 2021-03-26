ABD'nin Georgia eyaletinde yeni yasaya itiraz için valinin kapısını çalan milletvekiline kelepçe - Son Dakika

ABD'nin Georgia eyaletinde yeni yasaya itiraz için valinin kapısını çalan milletvekiline kelepçe

26.03.2021 17:43
ABD'nin Georgia eyaletinde yeni yasaya itiraz için valinin kapısını çalan milletvekiline kelepçe, System.String[]

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde, yeni seçim yasasına karşı çıkan eyalet Demokrat milletvekilinin yasanın imzalandığı sırada Valinin kapısını çalmasından dolayı arkadan kelepçelenerek gözaltına alınması tepki çekti.

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde, yeni seçim yasasına karşı çıkan eyalet Demokrat milletvekilinin yasanın imzalandığı sırada Valinin kapısını çalmasından dolayı arkadan kelepçelenerek gözaltına alınması tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Demokrat eyalet milletvekili Park Cannon, Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp'in yeni kabul edilen tartışmalı seçim yasasını imzaladığı esnada odasına girmek için kapıyı çalması üzerine kapı dışında bekleyen polisler tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Polisin ellerini arkadan kelepçelediği Cannon'u Fulton Bölge hapishanesine götürerek, "kolluk kuvvetlerinin engellenmesi ve resmi toplantıyı rahatsız etmek" suçlamalarından işlem yaptığı kaydedildi.

Daha sonra serbest bırakılan 24 yaşındaki Georgia'nın en genç eyalet milletvekili Cannon, Twitter hesabından, "Seçmen baskısı nedeniyle gözaltına alınan ilk Georgialı değilim, keşke son kişi olsaydım ama biliyoruz ki bu doğru değil." ifadelerini paylaştı.

"Biz artık korku içinde yaşamayacağız" diyen Cannon, eyalette artık kimsenin seçim hakkı için verdiği mücadele nedeniyle tutuklanmaması gerektiğini belirtti.

Cannon'un gözaltına alınması sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, gösterdiği mücadeleye de destek mesajları yağdı.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyalet meclisinde kabul edilen SB202 adlı yeni seçim yasası düzenlemesi özellikle Demokratlar ve siyahi toplum arasında eleştirilere neden olmuştu.

SB202 yeni seçim yasası, eyalette uzaktan oy kullanma için yeni seçmen belirleme şartları, eyalet yetkililerine yerel seçim kurullarını devralma yetkisi ve oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasının sınırlanması gibi değişiklikler içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Milletvekili, Seçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Georgia eyaletinde yeni yasaya itiraz için valinin kapısını çalan milletvekiline kelepçe - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Georgia eyaletinde yeni yasaya itiraz için valinin kapısını çalan milletvekiline kelepçe - Son Dakika
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