ABD'nin Georgia eyaletindeki işsizlik verileri ülkedeki ırksal ayrımcılığa ışık tuttu - Son Dakika

NEW ABD'nin Georgia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yapılan 2 milyondan fazla işsizlik yardımı başvurusunun sonuçları, siyahilerin yoğun yaşadığı eyaletteki ırksal ayrımcılığı ortaya koydu.

Bloomberg haber sitesinin yaptığı analize göre, Georgia'da beyaz işçi oranı siyahilerin iki katı olmasına rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle iş kayıplarının arttığı 1 Mart 2020 sonrası, işsizlik yardımı başvurusunda bulunan siyahilerin beyazlardan daha fazla olduğu anlaşıldı.

Analiz raporunda, eyalette yapılan 2,25 milyon işsizlik başvurusundan reddedilenlerin yüzde 53'ünün siyahi ve sadece yüzde 24'ünün beyaz olmasının tespit edilmesi, siyahi işçilerin ret oranının beyazlara göre iki kat fazla olduğunun delili olarak sunuldu.

ABD Çalışma Bakanlığının demografik verileri zorunlu kılmamasından dolayı ülkedeki eyaletlerin neredeyse tamamının bu verileri paylaşmayı reddettiği belirtildi.

Georgia'da ayrıca, siyahi hanelerin yarısından fazlasının 2019'daki yıllık gelirinin 50 bin doların altında olduğu, beyaz hanelerin aynı gelir seviyesindeki oranının ise sadece üçte bir olduğu kaydedildi.

Georgia ile birlikte ABD genelinde Kovid-19'dan en çok etkilenen düşük gelirli hizmet işlerinde, orantısız bir şekilde siyahi, Latin ve diğer beyaz olmayan işçilerin çalıştığına da vurgu yapıldı.