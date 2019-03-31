Son Dakika Haberleri: ABD'nin Golan Kararı, Lübnan'ın Egemenliğini de Tehdit Ediyor"

ABD'nin Golan Kararı, Lübnan'ın Egemenliğini de Tehdit Ediyor"

2 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in hakimiyetini tanıma kararının sadece Suriye'nin değil, Lübnan'ın da egemenliğini tehdit ettiğini söyledi.

ABD'nin Golan Kararı, Lübnan'ın Egemenliğini de Tehdit Ediyor
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in hakimiyetini tanıma kararının sadece Suriye'nin değil, Lübnan'ın da egemenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Avn, "Lübnan'ın, özellikle Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri, El-Gacer beldesinin kuzey kesiminde olduğu gibi İsrail'in aşamalı olarak el koyduğu toprakları var. Bu toprakların mülkiyetinin Lübnan'da olduğu uluslararası kabul gören haritalarla belgelenmiştir." dedi.

"ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in hakimiyetini tanıma kararı, sadece Suriye'nin değil, Lübnan'ın da egemenliğini tehdit ediyor." ifadesini kullanan Avn, uluslararası meşruiyet ve belgeler çiğnendiğinde Lübnan gibi küçük ülkelerin güvencesinin ne olacağını sordu.

Arap ülkeleri liderlerine seslenen Avn, "Birlik olduğumuzda bile bu projelerle başa çıkmamız zorken bugün olduğu gibi dağılırsak bunların nasıl üstesinden geliriz?" diye konuştu.

Avn, 20 Ocak'ta düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılan donör ülkelerle uluslararası toplumu ülkesinde mültecileri ağırlayan ülkelere verdikleri vaatleri tutmaya çağırdı.

Filistin konusuna da değinen Avn, İsrail'in, Yahudi Ulus Devlet Yasası ile Filistinlileri topraklarından nihai olarak mahrum etmeye çalıştığına dikkati çekti.

Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin 30. toplantısı, bugün Tunus'ta 13 liderin katılımıyla başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Güncel
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