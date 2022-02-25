ABD'nin gönderdiği askeri birlikler Letonya'ya konuşlandı - Son Dakika
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ABD'nin gönderdiği askeri birlikler Letonya'ya konuşlandı

25.02.2022 21:01

ABD'nin Letonya'ya gönderdiği askeri birlikler görev yerine ulaştı.

ABD'nin Letonya'ya gönderdiği askeri birlikler görev yerine ulaştı. ABD ordusuna ait piyade taburu, NATO'nun doğudaki varlığını güçlendirmek için Letonya'ya geldi. 173. Hava İndirme Tugayına ait paraşütçüler, İtalya'nın Vicenza kentindeki ana üslerinden ayrılıp 24 Şubat gece yarısından kısa bir süre sonra Letonya'nın Riga Uluslararası Havalimanı'na nakliye uçaklarıyla ulaştılar. Birlikler, NATO Müttefikleri ile birlikte tüm olası durumlara hazır olabilmek adına eğitim alacaklar. Yaklaşık 800 asker, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın da aralarında bulunduğu Baltık ülkelerinde konuşlanacak.

ABD'nin gönderdiği askeri birlikler Letonya'ya konuşlandı
ABD'nin gönderdiği askeri birlikler Letonya'ya konuşlandı
ABD'nin gönderdiği askeri birlikler Letonya'ya konuşlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin gönderdiği askeri birlikler Letonya'ya konuşlandı - Son Dakika


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