ABD'nin güdümlü füze denizaltısı Hürmüz Boğazı'nı geçti - Son Dakika

ABD Donanması, nükleer kapasiteli güdümlü füze denizaltısı ve iki güdümlü füze kruvazörü ile Hürmüz Boğazı'na girerken, ABD ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri de Körfez'de iki ülke donanması ile ortak hava-deniz entegrasyon tatbikatı yaptı.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Georgia, nükleer kapasiteli Ohio sınıfı güdümlü füze denizaltısı ile USS Port Royal ve USS Philippine Sea güdümlü füze kruvazörleri Basra Körfezi'ne girerken, Hürmüz Boğazı'nı geçti." ifadesi kullanıldı.

Gemilerin, rutin ve muhtemel operasyonlara destek için ABD donanmasının esnek manevra unsurları olduğu ifade edilen açıklamada, "Georgia'nın orada olması, ABD'nin bölgedeki müttefiklerine bağlılığını ve ortaya çıkabilecek herhangi bir tehdide karşı tam kapasite bölgedeki deniz güvenliğini koruma konusundaki kararlılığını göstermektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Suudi Arabistan ile hava-deniz kuvvetleri entegrasyon tatbikatı

Donanmadan yapılan bir diğer açıklamada ise ABD ve Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetlerinin Basra Körfezinde "Müşterek Entegrasyon Tatbikatı" düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatta hava saldırıları için karadan koordinat sağlayan "İleri Hava Kontrolörlerinin" bir simülasyonda denizden saldırı hazırlığındaki düşman hedeflerine müdahale etmek üzere hava unsurlarını yönlendirme çalışmaları yaptığı bilgisi verildi.

Kontrolörlerin aynı zamanda savaş gemilerini yönlendirme tatbikatı da yaptığı ifade edilen açıklamada, tatbikata ABD ve Suudi Arabistan'a ait F-15 ve F-16 uçakları, ABD'ye ait MH-60R ve MH-60S tipi helikopterleri, Suudi Arabistan'a ait bir korvet gemisi, ABD sahil güvenlik gemileri ile Winston Churchill muhrip gemisinin iştirak ettiği bildirildi.

Bu tatbikatın ABD'nin körfezde bu yıl düzenlediği beşinci entegrasyon tatbikatı olduğu belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan ordusu ile martta silahlı C-130 askeri uçakları, nisanda taarruz helikopterleri, eylülde F-15 savaş uçakları ile bu tatbikatın yapıldığı, ağustosta ise Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ile benzer bir tatbikat yapıldığı hatırlatıldı.