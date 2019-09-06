Son Dakika Haberleri: ABD'nin gündeminde İran'a yönelik yaptırımları bitirme yok
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ABD'nin gündeminde İran'a yönelik yaptırımları bitirme yok

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sonlandırmasının gündemlerinde olmadığını belirtti.

ABD'nin gündeminde İran'a yönelik yaptırımları bitirme yok, System.String[]

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sonlandırmasının gündemlerinde olmadığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:24 
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