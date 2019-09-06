ABD'nin gündeminde İran'a yönelik yaptırımları bitirme yok
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sonlandırmasının gündemlerinde olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sonlandırmasının gündemlerinde olmadığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:24
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