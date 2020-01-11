ABD'nin güney kesimindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 8 kişi öldü - Son Dakika

NEW ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Louisiana eyaleti Bossier Parish Emniyet Müdürlüğü, yaşlı bir çiftin şiddetli rüzgardan dolayı yıkılan evlerinin altında kalarak öldüğünü açıkladı.

Aynı eyalette yine şiddetli rüzgardan dolayı evinin üstüne düşen ağacın altında kalan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Arkansas, Oklahoma ve Teksas'ın da yer aldığı güney eyaletlerinde cuma gününden beri etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurlarla bağlantılı olarak Teksas'ta 2, Alabama'da 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Şiddetli hava şartları binalarda ciddi zararlara da neden olurken, yıkılan elektrik direklerinden dolayı 100 bin kişinin elektriğinin kesildiği belirtildi.

Öte yandan hafta sonunda soğuk havanın etkisi altına giren ülkenin kuzey kesimindeki Illinois ve Indiana eyaletlerinde de kar ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilediği bildirildi.

Chicago'daki O'Hare ve Midway havalimanlarında cumartesi bin seferin iptal edildiği kaydedildi.