ABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 32 ölü - Son Dakika
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ABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 32 ölü

7 saat önce

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 32 ölü, System.String[]

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.


Çin'de ortaya çıkan korona virüsün merkezi haline gelen ABD bu kez fırtınalar ile mücadele ediyor. Ülkenin güney eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırga 32 kişinin hayatını kaybetmesine, 200'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yetkililer, Mississippi'de 11 Georgia eyaletinde 8, Arkansas'da 1, Güney Carolina eyaletinde 5, Teksas'ta 4, Arkansas 2, Kuzey Carolina eyaletinde 1 kişinin kasırgadan hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede 1 milyondan fazla ev ve işletme hasar görürken, bir buçuk milyon kişiye elektrik verilemiyor. Eyaletlerde çok sayıda evde çökerken, elektrik direkleri ve ağaçlar yerle bir oldu.


ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin güneyinde 3 gündür devam eden kasırgadan Teksas, Louisiana, Mississippi, Georgia, Arkansas, Alabama, Kentucky Tennessee, Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinde büyük tahribata yol açtığını ve kötü hava koşullarından en az 135 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Kasırgalardan etkilenmeyen birçok eyalette ise şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.


Yönünü doya çeviren kasırganın ABD'de 2 gün daha etkili olacağı uyarısı yapıldı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Carolina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:04 Kaynak: İHA

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