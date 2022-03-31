ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı

31.03.2022 10:29
ABD'nin güneyindeki fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişi yaralandı

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve hortumlarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Arkansas, Missouri ve Teksas'ta daha önce meydana gelen fırtınanın ardından Mississippi ve Tennessee'de hortum felaketi yaşandı.

Yetkililer, Arkansas'ta en az 7 kişinin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ifade ederek, Mississippi ve Tennessee'de de yaralılar olduğunu belirtti.

Arkansas Valisi Asa Hutchinson, önemli hasarlar ve yaralanmalar olduğu için arama kurtarma ekiplerinin görevlendirildiğini kaydetti.

Fırtına ve hortumlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluşurken, elektrik hatları zarar gördü ve ağaçlar köklerinden söküldü.

Arkansas'ta 8 binden fazla, Mississippi'de 26 bin ve Tennessee'de 24 bin hanede kesintiler yaşandı.

ABD'nin güneyindeki 5 eyalette geçen hafta iki gecede 60'tan fazla şiddetli kasırga ve hortum meydana gelmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mississippi, Arkansas, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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