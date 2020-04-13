ABD'nin güneyini hortum vurdu: En az 7 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletini hortum vurdu. 180 bin evin elektriksiz kaldığı iki eyaletin merkezinde en az 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneyini hortum vurdu. Çok sayıda eyaleti etkileyen hortumda bazı evlerde çökmelerin meydana geldiği ve Mississippi eyaletinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arkansas'ta 120 bin, Mississippi ve Louisiana eyaletlerinde ise 60 bin evin elektriğinin kesildiği belirtildi. Eyaletlerde çok sayıda evde çökme meydana gelirken, çok sayıda aracın da hasar aldığı duyuruldu.