ABD'nin ham petrol stokları 10,8 milyon varil azaldı
1 saat önce
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 10,8 milyon varil azaldı.
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 10,8 milyon varil azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:22
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