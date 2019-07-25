Son Dakika Haberleri: ABD'nin ham petrol stokları 10,8 milyon varil azaldı
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ABD'nin ham petrol stokları 10,8 milyon varil azaldı

1 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 10,8 milyon varil azaldı.

ABD'nin ham petrol stokları 10,8 milyon varil azaldı, System.String[]
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 10,8 milyon varil azaldı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:22 
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