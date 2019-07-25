ABD'nin ham petrol stokları 10,8 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 10,8 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 10,8 milyon varil azaldı.

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