ABD'nin ham petrol stokları 3,1 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,1 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,1 milyon varil azaldı.

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