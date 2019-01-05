Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin Ham Petrol Stokları Arttı

1 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 bin varil artış gösterdi.

ABD'nin Ham Petrol Stokları Arttı, System.String[]
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 bin varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 bin varil (yüzde 0,01) artışla 441,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 46 bin varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 6,89 milyon varil (yüzde 3) artışla 240 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2 milyon varil yükseliş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3 milyon varil artış göstermişti.

Petrol üretimi azaldı


ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 264 bin varil azalışla 7,39 milyon varile, ihracatı da günlük ortalama 732 bin varil düşüşle 2,24 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 2 bin varil azaldı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 2 bin varil azalırken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.

Böylece, 22-28 Aralık haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 51 haftada 11'inci kez düşüş gösterdi.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki, Başarısının Sırrını Açıkladı Çin 'Tüm Bombaların Anasını' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı Bıçakla Üzerine Yürüyen Adama Kurşun Yağdıran ABD Polisi, Soruşturma Sonrası Göreve Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:02:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ham Petrol Stokları Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]