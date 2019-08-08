ABD'nin ham petrol stokları arttı
23 dakika önce
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil arttı.
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil arttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:19
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