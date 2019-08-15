Son Dakika Haberleri: ABD'nin ham petrol stokları arttı
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

1 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,6 milyon varil arttı.

ABD'nin ham petrol stokları arttı, System.String[]
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,6 milyon varil arttı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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