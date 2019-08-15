ABD'nin ham petrol stokları arttı
1 saat önce
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,6 milyon varil arttı.
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,6 milyon varil arttı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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