ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları arttı

6 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil arttı.

ABD'nin ham petrol stokları arttı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 431,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 11,5 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 9,1 milyon varil (yüzde 3,8) artarak 251,6 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,2 milyon varil artmıştı.

Petrol üretimi sabit kaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 379 bin varil artışla 6,73 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,4 milyon varil azalışla 3 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi değişmedi. Üretim 28 Aralık-3 Ocak haftasında 12,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Aralık 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil olması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı
İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi Tuğba Özay ve Çılgın Sedat'ın rol aldığı Laz Kit filmini 13 günde 27 kişi izledi

Son Dakika Haberleri
16:00 Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
15:58 Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı - Son Dakika Ekonomi
15:52 Bakan Albayrak, Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika Ekonomi
15:52 Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin "Kış Kampı" 27-31 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi
15:52 EGİAD Başkanı Hakan İnci: "Hükümetimiz ekonomimizin daha iyiye gitmesi mücadele veriyor" - Son Dakika Ekonomi
13:53 Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor - Son Dakika Ekonomi
13:38 Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:09:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]