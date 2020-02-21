ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

7 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 0,4 milyon varil arttı.

ABD'nin ham petrol stokları arttı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 0,4 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) artışla 442,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon varil (yüzde 0,8) azalarak 259,1 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 0,4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Petrol üretimi sabit kaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 431 bin varil azalışla 6,55 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 594 varil artışla 3,56 milyon varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise değişmedi. Üretim 8-14 Şubat haftasında 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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