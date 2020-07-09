ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,7 milyon varil artış kaydetti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,7 milyon varil artış kaydetti.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,1) artarak 539,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 7,2 milyon düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 0,6 milyon varil (yüzde 0,1) artışla 656 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4,8 milyon varil (yüzde 1,9) azalışla 251,7 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2 bin varil azalacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,2 milyon varil artış kaydetmişti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1,42 milyon varil artarak 7,39 milyon varile ulaşırken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 705 bin varil düşüşle 2,38 milyon varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 27 Haziran- 3 Temmuz döneminde 36 bin varil artışla yaklaşık 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 22- 28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika Ekonomi
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