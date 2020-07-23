ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,9 milyon varil yükseldi.

ABD'nin ham petrol stokları arttı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,9 milyon varil yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 536,6 milyon varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 7,5 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 656,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,8 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 246,7 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,4 milyon varil azalacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,1 milyon varil düşüş göstermişti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 373 bin varil artarak 5,94 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 450 bin varil yükselişle 2,99 milyon varile ulaştı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 11-17 Temmuz döneminde 104 bin varil artışla yaklaşık 11,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 22- 28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika Ekonomi
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