ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları arttı

08.10.2020 08:39
ABD'nin ham petrol stokları arttı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 500 bin varil artış gösterdi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 500 bin varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 500 bin (yüzde 0,1) artışla 492,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 642 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,4 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 226,7 milyon varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 610 bin varil artarak yaklaşık 5,73 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 853 bin varil azalarak 2,66 milyon varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Eylül-2 Ekim haftasında 316 bin varil artarak yaklaşık 11,459 milyon varile yükseldi.

EIA'nın "Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol Üretimi, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Dünyanın farklı yerlerinden sağlık uzmanları: Gençler ve sağlıklı kişiler normal yaşamına dönmeli Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor
Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu         
08:32
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu         
08:15
Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı         
07:33
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor         
05:36
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı         
23:10
Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı         
21:18
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 09:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei