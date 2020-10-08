ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 500 bin varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 500 bin (yüzde 0,1) artışla 492,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 642 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1,4 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 226,7 milyon varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 610 bin varil artarak yaklaşık 5,73 milyon varil olurken, petrol ihracatı günlük ortalama 853 bin varil azalarak 2,66 milyon varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Eylül-2 Ekim haftasında 316 bin varil artarak yaklaşık 11,459 milyon varile yükseldi.

EIA'nın "Ekim 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,2 milyon varil olması bekleniyor.