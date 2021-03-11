ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları arttı

11.03.2021 08:53
ABD'nin ham petrol stokları arttı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 13 milyon 800 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 13 milyon 800 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 13 milyon 800 bin varil (yüzde 2,8) artarak yaklaşık 498 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 833 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 637 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 11 milyon 900 bin varil azalarak 231 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 636 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 655 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 282 bin varil artarak 2 milyon 633 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 27 Şubat-5 Mart haftasında 894 bin varil artarak yaklaşık 10 milyon 900 bin varile yükseldi.

EIA'nın Mart 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika Ekonomi


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