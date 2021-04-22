ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 600 varil (yüzde 0,1) artarak yaklaşık 493 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil azalarak 635 milyon 900 bin varil olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 100 bin varil artışla 235 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 448 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 505 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 31 bin varil azalarak 2 milyon 548 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 10-16 Nisan haftasında 11 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 446 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.